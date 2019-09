Seit den späten Achtzigern prägte das "Chi-Chi's" auf der Place d'Armes das Stadtbild, doch das wird bald der Vergangenheit angehören.

"Chi-Chi's"-Restaurants in Luxemburg machen ihre Türen zu

Sarah CAMES

Wie das Unternehmen am Montag in einem Facebook-Beitrag mitteilte, werden die "Chi-Chi's"-Restaurants in Kirchberg und auf der Place d'Armes in Luxemburg-Stadt bereits am kommenden Montag ihre Türen für immer schließen. Die Restaurantkette, die in Belgien ebenfalls mit vier Restaurants vertreten ist, ist vor allem für ihre mexikanischen Gerichte bekannt.

Das erste "Chi-Chi's"-Restaurant in Luxemburg öffnete 1989 auf der Place d'Armes, im April 2017 folgte ein zweites Restaurant im Kino Utopolis in Kirchberg. Das Unternehmen bedankte sich auf Facebook bei seinen Kunden für die vielen schönen Jahre und die guten Erinnerungen.

Die Familie Scholer betreibt seit etwa 50 Jahren Restaurants in Luxemburg. Jeannot Scholer, der Vater von "Chi-Chi's"-Betreiber Pierre Scholer, eröffnete 1968 eines der ersten Hamburger-Restaurants des Landes auf der Place de Paris, später folgte ein weiteres "Wimpy"-Restaurant auf der Place 'dArmes.

In den Achtzigern eröffnete die Familie Scholer Ableger der Restaurantketten "Quick" und "Pizza Hut" in Luxemburg, 1989 folgte "Chi-Chi's". Antoine Scholer, Bruder des Inhabers von Chi-Chi's Luxemburg, betreibt außerdem die Restaurantkette "Exki" in Luxemburg.

Foto: Screenshot chi-chis.lu