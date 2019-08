Die Grundidee des chèque-service ist es, die Ungleichheiten zwischen Kindern zu veringern. Es sind jedoch nicht nur die Kinder die profitieren

Chèque-service: Auch Mütter profitieren

Nicolas RUPPERT Die Grundidee des chèque-service ist es, die Ungleichheiten zwischen Kindern zu veringern. Es sind jedoch nicht nur die Kinder die profitieren

Die Auswirkungen vom chèque-service wurden im Kader des Projekts Childcare vom Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER) untersucht. Dr. Audrey Bousselin hat in dem Kontext in einer Pressemeldung einige Auswirkungen erläutert.





Die Qualität der Betreuung auf dem Prüfstand In Luxemburg werden alle Betreuungseinrichtungen für Kinder auf ihr pädagogisches Angebot geprüft. Die Vereinigung Inter-Actions durchführt zusätzlich noch einen eigenen, internen Qualitätscheck.