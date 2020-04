Im CHEM könnten von Mitte April an Scanneruntersuchungen durchgeführt werden, um Covid-19-Erkrankungen zu erkennen. Die Container, in denen der Scanner unterkommen soll, stehen.

CHEM bereitet sich auf Ankunft des Scanners vor

Sophie HERMES Im CHEM könnten von Mitte April an Scanneruntersuchungen durchgeführt werden, um Covid-19-Erkrankungen zu erkennen. Die Container, in denen der Scanner unterkommen soll, stehen.

Nachdem im Centre hospitalier du Nord (ChdN) bereits in dieser Woche erste Scanneruntersuchungen zur Erkennung von Covid-19-Erkrankungen vorgenommen werden sollen, bereitet sich nun auch das Centre hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) vor, um einen Scanner in Empfang zu nehmen.

Am Mittwochvormittag wurden im Innenhof des Escher Krankenhauses zwei 7,5 mal drei Meter große Container aufgestellt, in denen der Scanner unterkommen soll. Dies soll in der kommenden Woche erfolgen, nachdem die technischen und informatischen Dienste alle nötigen Vorbereitungsmaßnahmen getroffen haben. Erste Untersuchungen könnten Mitte April erfolgen.



Die Container wurden von einem 130-Tonnen-Spezialkran über das Gebäude Buggy in den Innenhof gehoben.

