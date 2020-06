Das Ettelbrücker Krankenhaus hat seit Montag einen neuen MRT-Scanner. Er wird allerdings erst im September komplett in Betrieb genommen.

Lokales 5

CHdN in Ettelbrück erhält neuen MRT-Scanner

Das Ettelbrücker Krankenhaus hat seit Montag einen neuen MRT-Scanner. Er wird allerdings erst im September komplett in Betrieb genommen.

(SC) - Am Ettelbrücker Krankenhaus kam am Montagmorgen eine etwas größere Lieferung an: Ein tonnenschwerer MRT-Scanner. In einer ersten Phase wird das neue Gerät zur Erstellung von Kernspintomografien im August zunächst getestet, bevor es am 7. September offiziell in Betrieb genommen wird.



Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Der neue MRT-Scanner wird an seinen Bestimmungsort gebracht. Foto: CHdN

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Der neue MRT-Scanner wird an seinen Bestimmungsort gebracht. Foto: CHdN Der neue MRT-Scanner wird an seinen Bestimmungsort gebracht. Foto: CHdN Der neue MRT-Scanner wird an seinen Bestimmungsort gebracht. Foto: CHdN Der neue MRT-Scanner wird an seinen Bestimmungsort gebracht. Foto: CHdN Der neue MRT-Scanner wird an seinen Bestimmungsort gebracht. Foto: CHdN

Der Scanner wurde aus den Niederlanden angeliefert und wurde am Montag mit einem Kran in umständlicher Zentimeterarbeit an seinen Bestimmungsplatz gehievt. Nachdem die Regierung angekündigt hatte, vier luxemburgischen Krankenhäusern einen zusätzlichen Scanner zur Verfügung zu stellen, begannen die Umbauarbeiten im Innenhof des CHdN bereits im September letzten Jahres. Ziel der Umbauten war es, das neue MRT-Gerät möglichst nah an den bereits bestehenden Scanner positionieren zu können.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.