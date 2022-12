Dr. Jean-Marc Cloos soll ab Mitte Januar die medizinische Leitung des Centre Hospitalier du Nord übernehmen.

Personalie

CHdN bekommt neuen medizinischen Direktor

(TJ) – Dr. Jean-Marc Cloos übernimmt den Posten des medizinischen Direktors im Centre Hospitalier du Nord in Ettelbrück.

Dr. Cloos übernimmt seinen Posten am 16. Januar. Foto: CHdN

Dies hat der Verwaltungsrat des Krankenhauses am Montag beschlossen. Cloos wird ab Mitte Januar vollamtlich in seinem neuen Amt arbeiten, so die Mitteilung des Spitals weiter.

Cloos tritt damit die Nachfolge von Dr. Robert Thill-Heusbourg an. Dieser hatte Mitte Oktober seinen Rücktritt aus „persönlichen Gründen“ eingereicht, dies nur kurz nachdem sechs der acht Kardiologen angekündigt hatten, ihren Vertrag mit dem Nordspital aufkündigen zu wollen. Dies hatte Mitte November zu einer Debatte in der Chamber geführt. Gesundheitsministerin Paulette Lenert hatte dem Parlament versichert, die Kardiologen würden ihre Zusammenarbeit mit dem Spital noch bis März 2023 aufrechterhalten.

Den Bewohnern aus dem Norden des Landes ist die auch die zeitweilige Schließung der Entbindungsstation des CHdN aufgrund eines Mangels an Fachärzten im April/Mai noch in Erinnerung. Werdende Mütter mussten damals auf eine der Entbindungsstationen in der Hauptstadt ausweichen. Seit Ende Mai funktioniert die Entbindungsstation in Ettelbrück dank einer Zusammenarbeit mit dem CHL wieder.

