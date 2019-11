Wegen zu kurzer Ampelphasen steckten Autofahrer am Samstagabend mehr als eine Stunde in der Tiefgarage fest.

Chaos im Parking Royal-Hamilius

(jwi) - Am Samstag, dem ersten Wochenende nach der Eröffnung der Fnac, kam es im Parkhaus Royal-Hamilius zu erheblichen Problemen. Dies bestätigt der Mobilitätsschöffe der Hauptstadt, Patrick Goldschmidt, im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“.

Autofahrer, die abends das Parkhaus verlassen wollten, steckten über eine Stunde in der Tiefgarage fest. Grund dafür war die Ampelschaltung an der Kreuzung Boulevard Prince Henri/Avenue Monterey. Die Grünphasen wechselten so schnell, dass immer nur wenige Autos die Kreuzung passieren konnten. Dies sorgte für Rückstau im Parkhaus.

Delhaize-Filiale vor Eröffnung

Laut Goldschmidt kümmerte sich die Stadt noch am selben Abend um die bessere Schaltung der Ampeln. Es sei nun wichtig, die Problematik im Auge zu behalten und gegebenenfalls darauf zu reagieren.

Fnac ist das erste Geschäft, das den Royal-Hamilius bezogen hat. Am Donnerstag wird die Delhaize-Gruppe ihre dortige Filiale eröffnen. Die Galeries Lafayette folgen am 30. November.



