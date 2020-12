Chanukka: Licht der Hoffnung

Die jüdische Gemeinschaft hat in den vergangenen Tagen das Chanukka-Fest gefeiert. Die Botschaft passt gut in die aktuelle Zeit.

„Mächtiger Fels meiner Befreiung, gerne singe ich dein Lob.“ So beginnt, frei übersetzt, das Lied „Ma'oz Tzur“, das zu Chanukka gesungen wird. An diesem Abend sind nur einige wenige Menschen zur Synagoge gekommen, ein paar weitere sind per Videokonferenz zugeschaltet. Die meisten aber feiern zu Hause in ihren Familien. Das Fest, das unter anderem für Hoffnung steht, geht auf das Ende der Epoche des zweiten Tempels in Jerusalem zurück, etwa im zweiten Jahrhundert vor Christus.

Chanukka bedeutet übersetzt Einweihung ...