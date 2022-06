Betroffen sind Flaschen der Marke Moët & Chandon Ice Impérial in Drei-Liter-Größe.

Verbraucherschutzministerium warnt

Champagner mit Ecstasy gepanscht

Teddy JAANS Betroffen sind Flaschen der Marke Moët & Chandon Ice Impérial in Drei-Liter-Größe.

Das Verbraucherschutzministerium warnt aktuell vor dem Konsum von Champagner von Moët & Chandon Ice Impérial in Drei-Liter-Flaschen. Diese könnten mit Ecstasy versetzt sein. Die Flaschen wurden über eine noch unbekannte Webseite vertrieben. Selbst das Berühren oder das Trinken von kleinen Mengen kann schädlich oder sogar lebensbedrohlich sein. Dies hat in Deutschland bereits zu sieben sehr schweren Krankheitsfällen und einem Todesfall geführt. In den Niederlanden gab es nach Angaben des Herstellers vier Krankheitsfälle.

Foto: NVWA

Wie die Droge in das Getränk gelangte, ist den Behörden noch nicht bekannt, auch weiß man nicht, wie viele gepanschte Flaschen im Umlauf sind. Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass nicht auch andere Flaschen von Moët&Chandon betroffen sind. Die bislang bekannten Fälle stammen aus den Losen LAJ7QAB6780004 und LAK5SAA6490005.

Die Warnung ging von der niederländischen Behörde für Lebensmittel- und Verbraucherproduktsicherheit (NVWA) aus, nachdem der Champagnerhersteller diese in Kenntnis gesetzt hatte.



Wie erkenne ich den gefährlichen Champagner?

Den Verbrauchern wird geraten, bei folgenden Eigenschaften hellhörig zu werden und die Finger davon zu lassen. Selbst das Verschlucken kleinster Mengen kann lebensgefährlich sein, so die Behörden:

Sprudelt nicht

Hat eine rötlich-braune Farbe, die sich mit der Zeit verdunkelt

Hat einen anderen Anisgeruch.

Sollten Sie Zweifel haben, wenden Sie sich per E-Mail: info@alim.etat.lu oder Telefon: 24775620 an die Lebensmittelbehörde. Falls der Champagner bereits getrunken wurde, gilt die Notruf-Telefonnummer 8002 5500 des Centre Antipoison.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.