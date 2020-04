Challenge: 100 Kilometer für die Natur laufen

Da die Laufveranstaltung E Laf fir d’Natur, die am 3. Mai stattfinden sollte, verschoben wurde, hat die Vereinigung natur&ëmwelt als Ersatz eine neue Sportchallenge ins Leben gerufen: 100 Kilometer fir d'Natur vu Muer.

Am 3. Mai sollten Läufer an der kollektiven Laufveranstaltung E Laf fir d’Natur der Vereinigung natur&ëmwelt teilnehmen. Diese wurde jedoch, so wie viele andere Sportveranstaltungen in Luxemburg, aufgrund der Coronavirus-Pandemie verschoben. Voraussichtlich soll sie nun im Herbst stattfinden.

Um die Zeit bis dahin zu überbrücken, hat die Naturschutz-Vereinigung nun aber zu einer neuen Sportchallenge aufgerufen - genannt 100 Kilometer fir d'Natur vu Muer. Dabei geht es darum, zwischen dem 15. April und dem 15. Mai 100 Kilometer zu laufen oder zu wandern.

Wie kann ich mitmachen? Zunächst sollte jeder Läufer eine Excel-Datei herunterladen, auf der, die absolvierten Distanzen eingetragen werden. Einen Download-Link zur Datei erhalten Sie auf der Webseite der Vereinigung naturëmwelt. Nachdem die 100-Kilometer-Marke erreicht wurde, sollen die Teilnehmer ein Formular ausfüllen. Dies ist über einen Google Account (Link: hier.) oder über ein separates Formular möglich (Link: hier.). Alle weiteren Informationen unter: www.naturemwelt.lu

