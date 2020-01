In Michelau gab es am Mittwochnachmittag einen Brand in einem Chalet. Die Feuerwehr konnte das Gebäude nicht mehr retten.

Chalet vollständig abgebrannt

Am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr brannte in einem Waldstück bei Michelau ein Holzchalet.

Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass das Chalet am Ort "Op Harent" vollständig niederbrannte. Ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald konnte verhindert werden.

Der Holzbau wurde vollständig zerstört. Foto: CGDIS

Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.