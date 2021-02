Einen Tag lang postete der CGDIS die Einsätze der Rettungsdienste. Die Panoplie reicht vom Brandeinsatz bis zum eingefrorenen Schwan.

CGDIS-Twittergewitter: 370 Anrufe und ein Kuchen als Dankeschön

Es war eine beispiellose und zugleich interessante Initiative, die die Zentrale der Rettungsdienste in Luxemmburg sich zum europäischen Tag des Notrufs am Donnerstag hatte einfallen lassen: Unter dem Hashtag #Twittergewitter postete man einen ganzen Tag lang sämtliche Einsätze und Notrufe, die in der Telefonzentrale eingingen. Die Bilanz ist beeindruckend: Alles in allem gingen 370 Anrufe ein. Davon erwiesen sich 118 als Fehlanrufe. Die Meldungen führten zu 120 Einsätzen. Dabei reicht die Spannweite vom Schwindelanfall in Grosbous bis zum Unfall mit Verletzten kurz vor 17 Uhr auf der A13.

Fehlanrufe

Während der Pandemie war auch die Corona-Hotline beim CGDIS angesiedelt. Foto: LW-Archiv

118 Anrufe waren also sogenannte Fehlanrufe. Darunter fallen etwa automatisch ausgelöste Anrufe, weil Menschen ihr Handy nicht gesperrt haben. „Auch ist es keine Seltenheit, dass Leute uns anrufen, weil ihr Mobiltelefon verriegelt ist und die 112 die einzige Nummer ist, die man noch wählen kann“, so Chef de Service Jérome Gloden am Freitagmorgen. „Die Leute fragen uns dann, was sie tun sollen“, so Gloden weiter.

Zudem lässt der Mann durchblicken, dass man oftmals mit allerlei Fragen konfrontiert werde, die mit Notfällen wenig oder nichts zu tun hätten. Sie kosten unnötig Zeit und bedeuten im schlimmsten Fall unnötige Wartezeit für jemanden, der in einer realen Notlage ist.

Tiere in Not

Zwei ungewöhnliche Einsätze mussten am Donnerstag geleistet werden. Etwa gegen 15.30 Uhr, als aus Dommeldingen ein Schwan gemeldet wurde, der in einem zugefrorenen Teich feststeckte. Drei Mitarbeiter des „Groupe de sauvetage aquatique“ nahmen sich des hilflosen Tieres an.

#twittergewitter

15:25 In Dommeldingen fand sich ein Schwan in einer misslichen Lage wieder. Er steckte in einem zugefrorenen Teich fest. 3 freiwillige Mitglieder des 'Groupe de sauvetage aquatique' waren zur Stelle um das Tier zu befreien.#luxembourg112 #112live #112Day2021 pic.twitter.com/8bk2uxh631 — CGDIS (@CGDISlux) February 11, 2021

Auch der Vogel, der sich um 13 Uhr in Echternach in einem Abwasserkanal verirrt hatte und in einer erbärmlichen Lage war, hatte Glück. Er konnte von der lokalen Feuerwehr wieder befreit werden.

#Twittergewitter 12:58 Ein Vogel hat sich in ein Abwasserkanal verirrt. Der HLF des CIS Echternach ist vor Ort um das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien. #luxembourg112 #112live #112Day2022 pic.twitter.com/yc1DCmdQYB — CGDIS (@CGDISlux) February 11, 2021

RTW und HLF

Aufmerksame Leser des Feeds erfuhren im Laufe des Tages ebenfalls, wie der Rettungsdienst funktioniert und wofür etwa einzelne Bezeichnungen stehen, die im Rettungs- und Feuerwehrwesen gebräuchlich sind. Der CGDIS kann im Notfall auf 4.000 freiwillige Feuerwehrleute aus 100 Zentren zurückgreifen. Sie stehen rund um die Uhr mit ihrer Erfahrung bereit.

Rettungsgasse

Ein wichtiges Anliegen wurde mehrmals gepostet: Bei Unfällen auf Autobahnen blockieren unaufmerksame Zeitgenossen immer wieder die einzige Zufahrt - die Autobahn - mit ihren Fahrzeugen. Was aus Unachtsamkeit geschieht, kostet im Fall der Fälle wertvolle Minuten. Deshalb der Aufruf, im Stau stets eine Rettungsgasse zu bilden.

Halb so wild

Ein Brand in einem Baucontainer zur Mittagsstunde in Differdingen erwies sich als eher unbedeutend. Dennoch muss man bei einem Notruf immer mit dem Schlimmsten rechnen und ausreichend Hilfskräfte und Material abkommandieren. „Der Mann in der Notrufzentrale muss mit einem Container in Vollbrand rechnen. Es ist manchmal schwer, anhand der Informationen, die wir bekommen, die Lage einzuschätzen“, so Gloden. Im konkreten Fall von Differdingen war es - zum Glück - nur ein kleines Feuer in einer Elektroinstallation.

So schlimm wie gemeldet war es aber nicht... https://t.co/8qh8HNnd9e pic.twitter.com/4QAfnXMiVP — CGDIS (@CGDISlux) February 11, 2021

„Klassiker“ unter den Einsätzen waren Anrufe wegen Unwohlsein, Schlaganfällen oder Unfällen. Mehreren Unglücklichen musste man nach Stürzen Erste Hilfe leisten. Die Ursache waren in diesen Fällen meist eisglatte Gehwege. In Schifflingen musste man einer bewusstlosen und eingeschlossenen Person in einer Wohnung zu Hilfe kommen. In solchen Fällen zeigt sich die Wichtigkeit einer guten Ausbildung der Rettungskräfte, nicht nur im medizinischen Bereich, sondern auch technisch gesehen.

Kein Spielzeug

Wohl aus Langeweile hatten kurz nach 9 Uhr Kinder den Notruf gewählt und ein Weihnachtslied angestimmt. Pech für sie, dass man die Nummer des Anrufenden in der Zentrale erkennt und somit die Eltern über den Vorfall informiert werden konnten. Der Missbrauch von Notrufnummern ist nicht nur fahrlässig, sondern auch strafbar.

#twittergewitter

09:13 Kinder haben den Notruf gewählt und « Jingle Bells » angestimmt. Eltern wurden durch Disponenten in Kenntnis gesetzt und passen jetzt besser auf ihr Telefon auf.

‼️ Missbrauch des Notrufs kann bestraft werden ‼️#luxembourg112 #112live #112Day2021 — CGDIS (@CGDISlux) February 11, 2021

Dankeschön einer Arbeitskollegin

Eine besonders nette Geste erfreute die diensttuenden Agenten in der Zentrale in den frühen Abendstunden. Eine Arbeitskollegin hatte während ihres Urlaubs einen „Bottercremeskuch“ gebacken und den Kollegen der „Cenrale des Services d'Urgence“ vorbeigebracht. Zum Abschluss der Aktion eine willkommene Geste und eine willkommene Gelegenheit, unter Kollegen nach getaner Arbeit etwas zu verschnaufen.

#twittergewitter

Speziell fir den Dag vum 112 kruten d’Mataarbechter vum CSU-112 e Kuch gebak vun hirer Aarbechtskollegin Anouk, fir hinne Merci ze soe fir hier Aarbecht. De CGDIS schléisst sech un.#luxembourg112 #112live #112Day2021 pic.twitter.com/SZv5odXJbY — CGDIS (@CGDISlux) February 11, 2021





