CGDIS nimmt neuen Simulator in Empfang

Um die Sicherheit ihres Teams zu garantieren, müssen die Fahrer von schweren Einsatzfahrzeugen im Notfall die richtigen Reflexe haben. Ein Simulator soll sie darauf vorbereiten.

(SH) - Um ihre Einsätze durchführen zu können, sind die Rettungskräfte oft auf schwere Gefährte angewiesen. Durch einen modernen Simulator können Rettungskräfte, die im Besitz eines Führerscheins zum Steuern von Schwerkraftfahrzeugen sind, nun besser ausgebildet werden. Der Simulator der deutschen Gesellschaft SiFat Roas Safety wurde durch das Kooperationsprojekt Inter‘red zum Teil von der europäischen Union finanziert und dem Corps grand-ducal d‘incendie et de secours (CGDIS) am Samstag übergeben. In dem Simulator werden die Fahrer mit unterschiedlichen, teils kritischen Situationen konfrontiert und sollen dadurch Reflexe entwickeln, die während eines Einsatzes die Sicherheit von Fahrer und Einsatzteam garantieren.

Der Simulator soll nicht nur in Luxemburg zum Einsatz kommen, sondern auch in der Großregion. Das Inter‘red-Projekt soll nämlich die Zusammenarbeit der Rettungskräfte der verschiedenen Länder – Luxemburg, Frankreich, Belgien und Deutschland – unterstützen.

3 Die Arbeit mit dem Simulator. Foto: CGDIS

