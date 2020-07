In Lintgen sind am Dienstag die neuen Notarztfahrzeuge des nationalen Rettungsdienstes CGDIS vorgestellt worden. Investitionsvolumen: 2,2 Millionen Euro.

CGDIS: Neue SAMU-Einsatzfahrzeuge vorgestellt

Adrett in einer Reihe geparkt standen sie am Dienstag im Centre logistique des Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) in Lintgen: die ersten fünf neuen Einsatzfahrzeuge des SAMU. Die Fahrzeuge des Typs Mercedes-Benz GLE 350d sind exakt auf die Bedürfnisse von Notarzteinsätzen abgestimmt. Neben entsprechender Leistung (200kW) verfügt jedes der Fahrzeuge über ein Beatmungsgerät, einen Defibrillator, eine Spritzenpumpe und ein Kompressionsgerät.

Neben den nun fünf vorgestellten Fahrzeugen wurden noch fünf weitere baugleiche Fahrzeuge geordert - zu einem Stückpreis von je 220.000 Euro. Das Gesamtinvestitionsvolumen der Einsatzfahrzeuge von 2,2 Millionen Euro trägt integral der Staat.

So sieht Vollausstattung bei einem Notarztwagen aus. Foto: Gerry Huberty

Nicht nur die Fahrzeuge selbst hatten Premiere, auch für den CGDIS selbst war es ein Novum, wie Verwaltungsratspräsident Alain Becker erklärt: „Es ist das erste Mal seit der Reform des Rettungswesens in Luxemburg, dass der CGDIS selbst Notarztfahrzeuge geordert hat.“

Dabei hat der Termin an sich seit den 1980er-Jahren fast schon Tradition. Denn seit Beginn des SAMU wird die Fahrzeugflotte alle fünf Jahre erneuert. Den Grund hierfür erklärt CGDIS-Generaldirektor Paul Schroeder: „Die Notfalleinsätze verlangen den Fahrzeugen alles ab. Sie müssen schnell zum Einsatzort gelangen und sind einem hohen Verschleiß ausgesetzt. Deshalb müssen sie bei einer Laufleistung von 200.000 Kilometern ersetzt werden.“

Laut GGDIS-Generaldirektor Paul Schroeder werden 2020 erstmals über 8.000 Einsätze des SAMU gezählt werden. Foto: Gerry Huberty

Zudem macht der technische Fortschritt auch im Bereich der Einsatzfahrzeuge nicht halt. Die neueste Generation der SAMU-Wagen ist etwa mit den modernsten Funk- und Telekommunikationssystemen ausgerüstet.



So können etwa die GPS-Daten des Einsatzortes in Echtzeit von der Einsatzleitzentrale in die Fahrzeuge übermittelt werden. Auch habe man bei der Konfiguration der Fahrzeuge auf aktive und passive Sicherheit geachtet, wie Schroeder betont, auch um der erhöhten Unfallgefahr bei Rettungseinsätzen Rechnung zu tragen.

Die Fahrzeuge sind indes nicht an fixe Stützpunkte gebunden, sondern wechseln turnusmäßig zwischen den Standorten. Dies um einen gleichmäßigen Verschleiß zu gewährleisten. Neu dabei sind seit einem Jahr auch zwei neue Stützpunkte: jener in Hesperingen und jener am Flughafen. Letzterer wird in Kooperation mit der Luxembourg Air Rescue (LAR) betrieben. Die neuen Einsatzorte sollen dem erhöhten Einsatzvolumen der letzten Jahre Rechnung tragen. Allein zwischen 2017 und 2019 ist die Zahl der Einsätze des SAMU um fast 1.000 gestiegen - von 7.027 auf 7.979. Für dieses Jahr geht Schroeder erstmals von mehr als 8.000 Einsätzen aus.

Innenministerin Taina Bofferding unterstrich bei der Vorstellung die Wichtigkeit staatlicher Investionen. Foto: Gerry Huberty

Auch Innenministerin Taina Bofferding unterstrich bei der Vorstellung die Wichtigkeit eines leistungsfähigen Rettungsdienstes: „Auch im Ausland ist man sich bewusst, dass Luxemburg eines der besten Notarzt-Systeme der Welt hat. Eine Leistung, die nur durch staatliche Investitionen möglich ist.“ So habe man es etwa mit den neuen Stützpunkten im vergangenen Jahr geschafft, die durchschnittliche Anzahl an Einsätzen, die nicht vom SAMU bedient werden konnten, von zwei am Tag auf unter einen herunterzuschrauben.

