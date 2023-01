Verunglückte Motorradfahrer und Kollisionen hielten Sanitäter und Feuerwehrleute am Donnerstagabend auf Trab.

Rettungsdienste im Einsatz

CGDIS meldet sechs Unfälle mit acht Verletzten

Die Zentrale der Rettungsdienste meldet am Freitagmorgen sechs Einsätze nach Unfällen am Donnerstagabend und in der Nacht. Dabei musste man sich alles in allem um acht Verletzte bekümmern.

Begonnen hatte die Serie mit der Kollision eines Motorradfahrers mit einem Auto um 16.45 Uhr in der Route de Luxembourg in Düdelingen. Der Biker wurde dabei verletzt, sodass Sanitäter aus Düdelingen ihn in Obhut nahmen und ins Krankenhaus fuhren. Die Feuerwehr aus Kayl leitete die Räumungsarbeiten.

Am Verteilerkreis Raemerich in Esch/Alzette kam es kurz vor 17 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Dabei wurden drei Insassen verletzt. Die Einsatzzentren Esch/Alzette und Monnerich wurden abkommandiert.

Kurz nach 18 krachten in der Route de Thionville in Weiler-zum-Turm drei Wagen ineinander. In diesem Fall mussten zwei Verletzte von Sanitätern aus Bettemburg und Luxemburg versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehren aus Frisingen, Aspelt und Weiler-zum-Turm sicherten die Unfallstelle ab und kümmerten sich um die Räumung der Unfallstelle.

Gegen 21 Uhr verlor ein Fahrer auf der N12 zwischen Quatre-Vents und Dondelingen die Gewalt über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Sanitäter aus Mamer bargen einen Verletzten, die Feuerwehr aus Kehlen leistete logistische Hilfe.

Gegen 22.30 Uhr stürzte in Kirchberg ein Motorradfahrer in den Verteilerkreis Serra. Die hauptstädtische Berufsfeuerwehr eilte zu Hilfe und nahm den verletzten Biker in Obhut.

Gegen 1.30 Uhr am Freitagmorgen krachte in der Route de Luxembourg in Bettemburg ein Automobilist mit seinem Fahrzeug gegen eine Mauer. Die Unfallursache ist nicht überliefert, gewusst ist aber, dass es bei diesem Unfall bei hohem Materialschaden blieb.

