Nur wenige "Feuerwerks-Einsätze"

CGDIS meldet keine besonderen Vorkommnisse

Insgesamt weniger als zehn Notrufe hatten mit Feuerwerk zu tun, so die Einsatzzentrale.

Die Rettungskräfte des Großherzogtums waren auch in der Silvesternacht in Bereitschaft. Am Neujahrsmorgen zieht die Einsatzzentrale eine erste Bilanz:

Zwischen 20 Uhr am Abend und 5 Uhr morgens gingen über den Notruf 112 insgesamt 337 Notrufe ein. Sieben davon waren Feuerwehreinsätze, „einige davon“ hätten im Zusammenhang mit Feuerwerk gestanden, so der CGDIS.

Bei 99 Notrufen waren Menschen betroffen, laut CGDIS hatte aber nur einer dieser Einsätze mit Feuerwerk zu tun.

In der Auflistung der Einsätze finden sich denn auch hauptsächlich kleinere Brände ohne Personenschäden, der letzte gegen 2.30 Uhr am Morgen.

