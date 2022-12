Die Rettungsmannschaften waren in den vergangenen Stunden nach sechs Unfällen gefordert.

Einsatzreiche Nacht

CGDIS meldet neun Verletzte bei Unfällen

(TJ) - Zwichen 17 Uhr und 5 Uhr in der Nacht waren die Mannschaften des CGDIS nach sechs Unfällen im Einsatz. Begonnen hatte die Unfallserie gegen 17.40 Uhr, als zwischen Küntzig und Messancy ein Fahrer sich mit seinem Wagen auf dem CR101 überschlug. Dabei wurde eine Person im Fahrzeug verletzt. Eine Ambulanz und die Feuerwehr aus dem Einsatzzentrum Käerjeng-Péiteng rückten aus und leisteten Hilfe.

Gegen 19.20 Uhr kam es auf der RN31 zwischen Petingen und Lamadelaine zu einer Kollision zweier Autos. Dabei wurden zwei Personen ernsthaft verletzt. Der CGDIS alarmierte die Rettungszentren Esch/Alzette, Sassenheim-Differdingen und Petingen. Wegen der Schwere der Verletzungen wurde auch der SAMU-Notarzt zum Unfallort bestellt.

Drei Verletzte, so lautet die Bilanz nach einem Zusammenstoß kurz nach 21 Uhr in der Rue de Larochette in Medernach. Sanitäter aus Fels sowie die Feuerwehren aus Fels, Medernach und Ermsdorf übernahmen die Rettungs- und Räumarbeiten.

Gegen 23.30 Uhr verlor ein Fahrer auf dem CR226 zwischen Itzig und Contern die Kontrolle über sein Auto, das in der Folge in einem Abhang seitlich der Straße zum Stehen kam. Dabei wurde ein Mensch verletzt, die hauptstädtische Berufsfeuerwehr und die Wehr aus Hesperingen rückten an.

Um 3.20 Uhr krachten auf dem RN14 zwischen Stegen und Diekirch zwei Fahrzeuge ineinander. Ein Verletzter musste von Sanitätern aus dem Zentrum Nordstad zur Untersuchung und weiteren Behandlung ins Krankenhaus gefahren werden, die Feuerwehren Nordstad, Ermsdorf und Medernach sicherten die Unfallstelle ab und leiteten die Räumungsarbeiten ein.

Der letzte gemeldete Unfall passierte gegen 4.30 Uhr in der Munnereferstroos in Frisingen. Der Unfallhergang ist nicht überliefert, gewusst ist aber, dass eine Person von Ersthelfern aus Düdelingen ins Krankenhaus gefahren wurde, die Feuerwehren aus Düdelingen, Aspelt und Frisingen leisteten logistische Hilfe.

