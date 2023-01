Seit Freitagabend musste nach fünf Unfällen Hilfe geleistet werden. In Lintgen wurde ein Fußgänger schwer verletzt.

Rettungsdienste

CGDIS meldet sieben Verletzte

(TJ) -Am Freitagabend und im Laufe der Nacht kam es in Luxemburg zu vier Verkehrsunfällen mit verletzten Personen. In einem Fall musste der SAMU-Notarzt ausrücken.

Gegen 17.30 Uhr kam es in der Rue de Holzem in Garnich zum ersten Zwischenfall, als zwei Fahrzeuge kollidierten. Dabei wurden drei Insassen verletzt, sodass die Zentrale der Rettungsdienste zwei Rettungswagen aus dem Einsatzzentrum Mamer in den Einsatz schickte. Die Feuerwehren aus Dippach und Kahler unterstützten die Sanitäter logistisch.

Gegen 18.30 Uhr verlor aus nicht überlieferter Ursache ein Autofahrer auf dem CR141 zwischen Mompach und Osweiler die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in der Folge gegen eine Mauer. In diesem Fall blieb es bei Materialschaden, die Feuerwehren aus Osweiler und Echternach kümmerten sich um die Räumung.

Gegen 22.40 Uhr wurde in der Rue de la Gare in Lintgen ein Fußgänger von einem Auto angefahren und so schwer verletzt, dass der SAMU-Notarzt abkommandiert wurde. Nach einer Erstbehandlung vor Ort konnte das Unfallopfer mit einer Ambulanz aus dem Zentrum Nordstad ins Krankenhaus gebracht werden. Die Wehren aus Lintgen, Mersch und Steinsel waren ebenfalls im Einsatz.

Der letzte Unfall geht auf 2.50 Uhr am frühen Samstagmorgen zurück: In der Grand-Rue in Redingen war ein Autofahrer gegen eine Abgrenzungsmauer eines Hauses und gegen einen Wagen gekracht. Der Fahrer stand, wie die Polizei meldet, unter Alkoholeinfluss, sein Führerschein wurde eingezogen. Der CGDIS meldet zudem einen Verletzten, der von Sanitätern aus Redingen ins Krankenhaus gebracht wurde. Die lokale Feuerwehr kümmerte sich um die Räumung und Reinigung der Unfallstelle.

Ein letzter Zwischenfall geht auf Samstagmorgen 7.45 Uhr zurück, als auf dem Boulevard de Kockelscheuer in Luxemburg zwei Autos kollidierten. Der Zusammenstoß war so heftig, dass zwei Personen ernsthaft verletzt wurden. Die Zentrale der Rettungsdienste beorderte den SAMU-Notarzt, zwei Ambulanzen und die Feuerwehr aus der Hauptstadt zum Unfallort.

