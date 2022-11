In Helfent, bei Grevels, und in Kockelscheuer wurden Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt.

In der Nacht auf Sonntag

CGDIS meldet fünf Unfälle mit drei Verletzten

Teddy JAANS

(TJ) - Die Zentrale der Rettungsdienste musste seit Samstagabend nach fünf Unfällen Rettungsmannschaften in den Einsatz schicken. Drei Menschen wurden mit Blessuren ins Krankenhaus gefahren.

Begonnen hatte die Unfallserie mit dem Sturz eines Motorradfahrers gegen 18.30 Uhr in Helfent. Der Unglückliche wurde von Sanitätern aus Mamer zur Untersuchung und weiteren Behandlung ins Spital gefahren, die Feuerwehren aus Bartringen und Mamer räumten die Unfallstelle.

Gegen 18.50 Uhr krachte zwischen Koetschette und Grevels ein Fahrer mit seinem Auto gegen einen Baum. Dabei wurde im Fahrzeug eine Person verletzt. Sanitäter und Feuerwehr aus Rambrouch wurden in den Einsatz geschickt.

Gegen 23.20 Uhr kam es in der Route de Bettembourg in Kockelscheuer zu einem Zusammenstoß zweier Wagen. Auch hierbei wurde ein Mensch verletzt. Die hauptstädtische Feuerwehr wurde alarmiert. Mit einem Rettungswagen aus Bettemburg kam der Verletzte ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall gegen 3.30 Uhr in der Route de Trèves in Grevenmacher und einer Kollision um 4.30 Uhr in der Rue Adolphe Fischer in Luxemburg blieb es bei Materialschaden.

