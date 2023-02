Der CGDIS meldet insgesamt sechs Einsätze am Freitagabend und in der Nacht auf den Samstag.

Drei Verletzte

CGDIS meldet drei Unfälle und drei Brandeinsätze

Teddy JAANS Der CGDIS meldet insgesamt sechs Einsätze am Freitagabend und in der Nacht auf den Samstag.

Die Helfer der Rettungsdienste hatten in den vergangenen Stunden nach mehreren Unfällen und wegen einiger Brände alle Hände voll zu tun.

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos gegen 18 Uhr auf der A13 zwischen Hellingen und Frisingen wurde ein Mensch verletzt. Die Feuerwehren aus Aspelt, Frisingen und Bettemburg waren im Einsatz, Sanitäter brachten den Verletzten ins Krankenhaus.

Gegen 18.45 Uhr kam es in der Rue Grande-Duchesse Charlotte in Mersch zu einer Kollision mit drei Fahrzeugen. Hierbei wurden zwei Personen verletzt. Der CGDIS beorderte die Feuerwehren aus Mersch und Lintgen an den Unfallort, Sanitäter aus dem Zentrum Nordstad und Redingen brachten die Verletzten ins Spital, nachdem der SAMU-Notarzt aus der Hauptstadt eine Erstversorgung vor Ort vorgenommen hatte.

Um 3.45 Uhr krachte ein Autofahrer in der Hauptstrasse in Schrondweiler gegen einen Beleuchtungsmast, nachdem er die Gewalt über sein Fahrzeug verloren hatte. Bei diesem Zwischenfall wurde niemand verletzt, sodass die Sanitäter aus Fels unverrichteter Dinge abziehen konnten. Die Feuerwehr aus Nommern räumte die Unfallstelle.

Bereits gegen 18 Uhr hatte in der Rue d'Athus in Petingen ein Fahrzeug gebrannt. Es blieb bei hohem Materialschaden, die Feuerwehr aus Petingen löschte das Auto ab.

Gegen 23.30 Uhr brannte in der Allée Léopold Goebel in der Hauptstadt ein Müllcontainer, die hauptstädtische Berufsfeuerwehr rückte aus. Um 23.50 Uhr musste die Wehr aus Sassenheim-Differdingen einen überhitzten Ofen in der Avenue Charlotte in Differdingen löschen. In beiden Fällen wurde niemand verletzt.

