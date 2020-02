Ein heftiger Sturm fegt über Luxemburg. Mehrere Straßen sind gesperrt und auch im Bahnverkehr ist mit erheblichen Störungen zu rechnen.

Lokales

CGDIS-Krisenstab im Einsatz, 132 Einsätze für die Straßenbauverwaltung

(asc/SC) - Am Wochenende richtete der Wintersturm "Sabine" erhebliche Schäden in Großbritannien an, nun ist er in Luxemburg angekommen.

Nachdem das Orkantief kurz nach Mitternacht seinen vorläufigen Höhepunkt erreichte, schwächten sich die Stürme im Laufe der Nacht zwischenzeitlich wieder etwas ab. Laut einer Pressemitteilung der Regierung sei in den kommenden Stunden allerdings erneut mit stärkeren Winden zu rechnen. An mehreren Orten wurden leichte Überschwemmungen gemeldet. So ist beispielsweise die Auffahrt auf die A3 von der Cloche d'Or in Richtung Gaspericher Kreuz derzeit wegen Überschemmungen gesperrt.

Point de situation de la cellule de concertation suite au déclenchement du plan d’intervention intempéries https://t.co/Ke1FMUPu9W — CGDIS (@CGDISlux) February 10, 2020

Auch andernorts sind Straßen gesperrt, im nationalen und grenzüberschreitenden Bahnverkehr ist mit erheblichen Störungen zu rechnen.

Der staatliche Wetterdienst MeteoLux meldet Windgeschwindigkeiten von zwischen 110 und 130 km/h. Daher gilt noch bis 9 Uhr die Alarmstufe Rot, für den Rest des Tages wird die Wetterwarnung auf Orange herabgestuft.

4 In Echternach hielten auch auf der Großbaustelle am ehemaligen Busbahnhof die Absperrungen den Windböen nicht stand. Foto: Viktor Wittal

um weitere Bilder zu sehen. In Echternach hielten auch auf der Großbaustelle am ehemaligen Busbahnhof die Absperrungen den Windböen nicht stand. Foto: Viktor Wittal Foto: Anouk Antony Auch im Viertel Cloche d'or warfen die Böen Absperrungen um. Foto: Sophie Hermes Wegen umgestürzter Bäume musste die Strecke Syren-Alzingen gesperrt werden. Foto: Laurent Blum

In Beggen wurden Absperrgitter vom Wind umgefegt. Sie fielen auf abgestellte Autos. Und auch im hauptstädtischen Viertel Cloche d'or wurden Absperrungen von den Böen umgeworfen. Und auch auf der Großbaustelle am ehemaligen Busbahnhof in Echternach hielten die Baustellenabsperrungen den Windböen nicht stand.

In Binsfeld liegt ein umgestürzter Baum am Straßenrand. Foto: John Lamberty

Wegen umgestürzter Bäume musste auch die Strecke zwischen Syren und Alzingen gesperrt werden.

Die Windböen warfen auch manche Mülltonnen um. Foto: Anouk Antony

Viele Straßen gesperrt

Wie die Straßenbauverwaltung am Montagmorgen gegen 5 Uhr vermeldet, wurden in der Nacht bereits 132 Einsätze gefahren. Bis 7 Uhr waren es 179 Einsätze. Auf der A1 in Richtung Trier liegt ein umgestürzter Baum auf der Pannenspur (Höhe Potaschberg).

Mehrere Straßen bleiben wegen des Unwetters vorerst gesperrt:



A3: Auffahrt Cloche d'Or in Richtung Gaspericher Kreuz (Überschwemmungen)

A3: Sortie Aire de Berchem in Richtung Gaspericher Kreuz

CR154 Alzingen – Syren

CR189 Goeblange – Simmerschmelz

CR101 Kopstal – Schoenfels

N8 Saeul – Kräizerbruch

CR176/177 Lausauvage – Hussigny (F)

CR176 Differdange – Roudenhaff

CR118,CR356 Consdorf – Mëllerdall

CR121 Blumendall – Reulandermillen

N27 Goebelsmühle - Dirbach

N28 Hierheck – Grousbous

N23 Martelange

CR306 Vichten – Grousbous

CR101 Lintgen, route de Fischbach

CR122 Gonderange - Rodenbourg

CR105 Ansemburg - Marienthal

CR188 Neuhäusgen, Rue Principale

CR373 Sassel - Maulusmühle

N12 Kopstal - Quatre Vents

CR178 Schleiwenhof - Cessingen

CR347 Bloen Eck - Folkendingen

Diese Straßen sind wieder geöffnet:

CR137 Manternach - Berburg

CR155 Filsdorf - Altwies



CR162 Filsdorf - Bahnhof Ellingen



CR309 Schleif - Winseler

Nachdem der nationale Notfallplan aktiviert wurde, kam eine "Cellule de concertation", bestehend aus Mitgliedern des Innenministeriums, dem CGDIS, dem Hochkommissariat für nationale Sicherheit, der Wasserverwaltung, dem Straßenbauamt, MeteoLux, dem Bildungsministerium, der Polizei und dem Krisenkommunikationsdienst, unter der Leitung von Innenministerin Taina Bofferding zusammen. Bofferding bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und insbesondere den Einsatz der freiwilligen Helfer.

Die Strecke zwischen Sassel und Maulusmühle ist mit heruntergefallenen Ästen bedeckt. Foto: John Lamberty

Gegen 4 Uhr traf sich die Koordinationszelle ein zweites Mal, um die Situation zu besprechen und weitere Maßnahmen zu beschließen. Bei einem dritten Treffen um 7 Uhr wurde festgestellt, dass die Zahl der Einsätze seit der letzten Versammlung nur moderat gestiegen ist. Bis 7 Uhr rückte der CGDIS auf insgesamt 117 Einsätze aus.

⚠️ #Intempéries #trafic Routes fermées actuellement (II):



CR121 Blumendall/Reulandermillen

N28 Hierheck/Grousbous

N23 Martelange

CR306 Vichten/Grousbous

CR101 Lintgen, rte de Fischbach

CR122 Gonderange/Rodenbourg https://t.co/3lZsjRX2OV — Police Luxembourg (@PoliceLux) February 10, 2020

Zentrale CGDIS-Koordinationsstelle am Sonntag ab 22 Uhr

Bis zum Sonntagabend 23 Uhr waren die Rettungskräfte des Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) bereits zu rund 64 Einsätzen ausgerückt, um herabgefallene Äste sowie umgefallene Schilder und Baustellenabsperrungen zu entfernen, so ein CGDIS-Sprecher. Gegen 6 Uhr vermeldete der CGDIS 105 Einsätze wegen Sturm "Sabine". 52 Einsatzkräfte waren seit Sonntagnachmittag daran beteiligt. Menschen seien bisher nicht verletzt worden.

10 Foto: Laurent Blum

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum

Beim CGDIS wurde am Sonntag ab 22 Uhr ein Centre de Gestion des Opérations eingerichtet, von dem aus die Einsätze landesweit koordiniert werden. Dort nehmen zwischen zehn und 15 Mitarbeiter die auf der Notrufnummer 112 eingegangenen sturmbedingten Anrufe entgegen.



Den ganzen Nachmittag über waren CGDIS-Mitarbeiter in Alarmbereitschaft. Foto: Anouk Antony

Die Regierung rät der Bevölkerung, sich über die nationalen Medien und offizielle Quellen wie www.meteolux.lu, www.infocrise.lu, www.inondations.lu, @infocriseLU und @CGDISlux über den Verlauf des Orkantiefs informiert zu halten.

Flüge von und nach Frankfurt, London und Amsterdam annulliert

Indes teilt die Flughafenverwaltung mit, dass am Sonntag Flüge unter anderem von und nach Frankfurt, London, Amsterdam, Paris und Zürich witterungsbedingt annulliert wurden.



2 Wegen des Orkantiefs wurden am Sonntag Flüge ab der Flughäfen in London und Amsterdam gestrichen. Foto: Anouk Antony

um weitere Bilder zu sehen. Wegen des Orkantiefs wurden am Sonntag Flüge ab der Flughäfen in London und Amsterdam gestrichen. Foto: Anouk Antony Die Flughafenverwaltung Luxairport rät den Flugreisenden sich online zu informieren. Foto: Anouk Antony

Reisende, die in den nächsten Stunden mit dem Flugzeug verreisen sollen, sollen sich vorher bei der jeweiligen Airline informieren. Bis 9 Uhr sind die meisten Abflüge vom Findel annulliert und auch eine ganze Reihe von Abflügen werden am Morgen nicht stattfinden. Informationen über Flüge, die annulliert wurden oder bei denen mit Verspätungen zu rechnen ist, gibt es online. Einige Flüge wurden auf andere Flughäfen umgeleitet.

Die luxemburgische Fluggesellschaft Luxair meldete um kurz nach 7 Uhr, dass wegen der schlechten Wetterverhältnisse bis 10 Uhr sämtliche Flüge der Gesellschaft annulliert wurden. Luxair rät seinen Kunden, sich auf der Homepage der Airline oder per Telefon +352 2456-1 zu informieren.

Probleme auf dem Schienennetz

Laut der Pressestelle der nationalen Eisenbahngesellschaft CFL fahren die Züge auf dem luxemburgischen Schienennetz seit Sonntagabend nur mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Diese Geschwindigkeit wird auch am Montagmorgen beibehalten.

Die Anzeige vom Bahnhof Clerf am Montagmorgen. Foto: John Lamberty





Wegen der Witterungsbedingungen ist am Montag ab 4 Uhr mit Beeinträchtigungen auf dem Schienennetz, sowohl im Inland als auch bei grenzüberschreitenden Verbindungen, zu rechnen. Den Bahnreisenden wird geraten, sich online oder auf der CFL-App zu informieren.