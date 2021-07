Zwischen 18 Uhr und 4 Uhr morgens ereigneten sich insgesamt neun Unfälle auf Luxemburgs Straßen.

CGDIS im Dauereinsatz

Elf Verletzte bei Unfällen am Freitagabend

(jt) - In Luxemburg hat es am Freitagabend eine Serie an Unfällen im Straßenverkehr gegeben. Insgesamt elf Personen wurden verletzt, wie der CGDIS am Samstagmorgen in seinem Bulletin berichtet.

Im Hauptstadtviertel Limpertsberg wurde gegen 18.15 Uhr ein Fußgänger von einem Auto erfasst und offenbar verletzt. Auf der Route d'Esch in Hollerich kam es kurz nach 3.30 Uhr morgens zu einem ähnlichen Unfall - hier mussten die Rettungskräfte zwei Verletzte versorgen.

In Hollerich hatten bereits einige Stunden zuvor die Sirenen der Einsatzwagen geheult: Am Salzhaff stießen kurz nach 18 Uhr zwei Autos zusammen, zwei Personen wurden dabei verletzt. Die selbe Bilanz gab es bei einem Unfall gegen 20.30 Uhr in der Rue Reiteschkopp in Düdelingen. Später am Abend kollidierten auf der N16 zwischen Bad Mondorf und Ellange-Gare ein Auto und ein Motorrad, wobei eine Person verletzt wurde.

An der Porte des Sciences in Esch/Alzette erwischte ein Autofahrer gegen 2 Uhr morgens mit seinem Wagen die Bordsteinkante und zog sich bei dem Unfall anscheinend Verletzungen zu. Etwa 45 Minuten später krachte auf dem CR329 zwischen Grümelscheid und Schleif ein Auto gegen einen Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. Der letzte Einsatz der Nacht führte die Einsatzkräfte auf die A13 in Richtung Schengen auf Höhe der Ausfahrt Hellingen: Hier war kurz vor 4 Uhr morgens ein Auto gegen die Leitplanke gestoßen - eine Person wurde verletzt.

