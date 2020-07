Für Polizei, Rettung und Feuerwehr begann das Wochenende mit jeder Menge Arbeit: Mehrere Brände und Unfälle hielten die Retter auf Trab.

CGDIS: Betriebsamer Abend für Einsatzkräfte

Für Polizei, Rettung und Feuerwehr begann das Wochenende mit jeder Menge Arbeit: Mehrere Brände und Unfälle hielten die Retter auf Trab.

Luxemburgs Rettungskräfte waren am Freitag besonders gefordert: Zwischen 16.15 Uhr und dem frühen Samstagmorgen mussten Polizei, Rettung und Feuerwehren zu insgesamt acht Einsätzen ausrücken.

In Hosingen war kurz nach 16 Uhr ein Brand in einem Dachstuhl ausgebrochen (das LW berichtete). Im Laufe des Abends sollte es noch zu zwei weiteren Bränden im Land kommen: In Windhof brannte gegen 19.15 eine Fassade und auch in Esch/Alzette musste die Feuerwehr gegen 21 Uhr ausrücken: Auf dem Boulevard John F. Kennedy hatten in einer Wohnung Küchenutensilien Feuer gefangen.

Die weiteren Einsätze

Um zirka 16.45 Uhr fuhr auf dem CR149 zwischen Ellingen und Erpeldingen (Bous) aus unbekannten Gründen ein Auto in den Straßengraben. Eine Person wurde dabei verletzt. Kurz darauf gab es einen Rettungseinsatz in Noertzingen, Rue de Kayl: Hier waren vier Autos miteinander kollidiert, die Einsatzkräfte versorgten zwei Verletzte.



Dachstuhlbrand in Hosingen Vier Familien wohnten zum Zeitpunkt des Ausbruchs in dem Gebäude an der Hauptstraße in Hosingen.

Gegen 18.10 Uhr kollidierten in der Avenue de la Faiencerie in der Hauptstadt ein Auto und ein Lastwagen. Um 19 Uhr krachte in Essingen (Mersch) ein Auto gegen einen Baum. In beiden Fällen wurde jeweils eine Person verletzt. In der Nacht gab es auch Alarm im Süden Luxemburgs: In der Rue Joseph Philippart in Rodange hatte sich ein Auto nach einem Unfall überschlagen. Eine Person wurde verletzt.

