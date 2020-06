CGDIS: Auf dem Prüfstand in luftigen Höhen

Die angehenden Berufsfeuerwehrleute des nationalen Rettungsdienstes dürfen nicht unter Höhenangst leiden. Das müssen sie auch während ihrer Ausbildung unter Beweis stellen.

Am Bockfelsen in der Hauptstadt bot sich Passanten am Montag ein außergewöhnliches Bild. Denn Mitglieder des nationalen Rettungsdienstes seilten sich aus rund 30 Metern Höhe entlang der Felswand ab. Grund dafür war allerdings kein Notfall, sondern ein Teilexamen angehender Berufsfeuerwehrleute, die sich in ihrem ersten Ausbildungsjahr befinden.

Acht der insgesamt 24 Kandidaten mussten am Montag ihr Können in Sachen Absturzsicherung unter Beweis stellen ...