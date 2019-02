CFL-Zugverspätungen: Alles eine Frage der Perspektive

Laut CFL-Statistiken sind 89 Prozent der Züge pünktlich. Klingt positiv, aber wie sieht dieser Wert aber zu Stoßzeiten aus? Dann, wenn möglichst viele Passagiere betroffen sind.

Das CFL-Team gibt sich Mühe. In puncto Kundendienst ist bei Zugreisenden ein überwiegend positives Echo zu hören. Digitale Anzeigetafeln werden bis 2020 in allen großen Bahnhöfen zu finden sein, und auch über gratis Wifi können die Kunden sich bald überall an den Haltestellen informieren. Bei Zugausfällen werden Passagiere meist vorbildlich darauf hingewiesen, wo und wann ihr Bus fährt.



Trotz des positiven Elans sind die Zahlen über die Verspätungen und Zugausfälle, die Jahr für Jahr von der CFL präsentiert werden, nuanciert zu betrachten: Im Schnitt fallen jeden Tag 19 Züge aus, zwölf Züge bedienen laut den statistischen Berechnungen täglich einige ihrer vorgesehenen Haltestellen nicht ...