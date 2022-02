Bei den Ausbauarbeiten am Hauptbahnhof in Luxemburg-Stadt wurde in der Nähe des Pont Buchler eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt.

Zugausfälle und Straßensperren

Bahnhofsviertel steht wegen Bombe aus Zweitem Weltkrieg still

Bei den Ausbauarbeiten am Hauptbahnhof in Luxemburg-Stadt wurde in der Nähe des Pont Buchler eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt.

(LW) - Bei den Ausbauarbeiten am Hauptbahnhof in Luxemburg-Stadt wurde in der Nähe des Pont Buchler eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Es wurde sofort ein Sicherheitsperimeter eingerichtet, schreibt die CFL am Montag. Der Zugverkehr im und zum Bahnhof Luxemburg sei derzeit unterbrochen. Die Polizei rät Autofahrern, die Gegend weiträumig zu umfahren.

7 Die Polizei errichtete Straßensperren rund um die Gare Centrale. Foto: Guy Jallay

um weitere Bilder zu sehen. Die Polizei errichtete Straßensperren rund um die Gare Centrale. Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Anouk Antony Infolge des Bombenfunds nahe des Hauptbahnhofs kam es im Verkehr zu längeren Verzögerungen. Foto: Anouk Antony Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay

Der Minenräumdienst sei vor Ort. Ein neuer Verkehrsplan werde derzeit erstellt, so die CFL weiter. Derzeit seien zudem noch keine Angaben zur Dauer der Störung verfügbar.

Aktuelle Verkehrsnachrichten

