Im CFL-Netz ist derzeit wegen eines technischen Problems mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen. Auf den Linien 50 und 30 werden Ersatzbusse eingesetzt.

CFL: Unterbrechungen und Verspätungen auch am Montag

Im CFL-Netz ist derzeit wegen eines technischen Problems mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen. Auf den Linien 50 und 30 werden Ersatzbusse eingesetzt.

(SH) - Wegen eines technischen Problems, das die Infrastruktur des Hauptbahnhofs Luxemburg betrifft, kommt es derzeit auf mehreren Zuglinien zu Behinderungen. Wie die CFL am Sonntagabend mitteilte, ist mit Verspätungen und Streichungen zu rechnen.

Auf den Linien 50 (Bartringen - Strassen - Luxemburg) und 30 (Luxemburg - Sandweiler - Contern) wurden Ersatzbusse eingesetzt.

Auch am Montagmorgen kam es zu Verspätungen und Einschränkungen auf den Linien 10, 50 und 70. Einige dieser Verspätungen waren neben dem technischen Problem am luxemburgischen Hauptbahnhof einer weiteren Störung im Liniennetz der belgischen Zuggesellschaft SNCB geschuldet.

Eine weitere Störung wurde am Montagvormittag auf der Linie 10 gemeldet. Dort kam es auf der Strecke zwischen Ettelbrück und Diekirch zu einem Stromausfall an den Oberleitungen, sodass derzeit der Verkehr in beiden Richtungen unterbrochen ist. Aktuell ist noch nicht gewusst, wann die Züge wieder fahren können. In Zwischenzeit wurde ein Shuttleservice zwischen Ettelbrück und Diekirch eingerichtet.

Infos zum Zugverkehr gibt es unter www.cfl.lu, über die CFL-App und auf der Twitterseite CFLinfos.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.