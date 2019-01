CFL stellt Kayltallinie und "Other-Streck" ein

Wer am Donnerstag mit dem Zug von Rümelingen oder Audun-le-Tiche aus in die Hauptstadt pendeln wollte, für den gab es eine böse Überraschung.

Ein Schild steht am Bahnhof von Rümelingen mit dem Hinweis, dass keine Züge mehr Richtung Hauptstadt fahren. Die Reisenden wurden hiervon überrascht.

Ab sofort hat die CFL den Zugverkehr auf der Kayltalstrecke zwischen Noertzingen und Rümelingen, sowie auf der "Other Streck" zwischen Esch/Alzette und Audun-le-Tiche eingestellt.

Die Eisenbahngesellschaft begründet diese Entscheidung in einer Mitteilung mit der Nichtverfügbarkeit von Zugmaterial.



Was die "Other Streck" angeht, so hat die CFL einen Schienenersatzverkehr mit Bussen organisiert ...