Ende Januar sollen die Strecken zwischen Rümelingen und Noertzingen sowie zwischen Esch und Audun-le-Tiche wieder bedient werden.

CFL stellt Kayltallinie und "Other-Streck" bis Monatsende ein

Luc EWEN Ein Schild steht am Bahnhof von Rümelingen mit dem Hinweis, dass keine Züge mehr Richtung Hauptstadt fahren. Die Reisenden wurden hiervon überrascht. Doch zum Monatsende sollen die Züge wieder rollen.

Ab sofort hat die CFL den Zugverkehr auf der Kayltalstrecke zwischen Noertzingen und Rümelingen, sowie auf der "Other Streck" zwischen Esch/Alzette und Audun-le-Tiche eingestellt.

Die Eisenbahngesellschaft begründet diese Entscheidung in einer Mitteilung mit der Nichtverfügbarkeit von Zugmaterial.



Was die "Other Streck" angeht, so hat die CFL einen Schienenersatzverkehr mit Bussen organisiert. Die Busse fahren in Esch ab der Haltestelle vor der Jugendherberge und in Audun-le-Tiche ab den Bahnsteigen C3 und C4 am Bahnhof.

Für die Kayltalstrecke wird den Zugreisenden geraten auf den regulären Busdienst (Linie 197) umzusteigen.



Wiederaufnahme des Verkehrs zum Monatsende



Wie die CFL dem LW auf Nachfrage hin mitteilte, werden die Zugverbindungen auf der „Other Streck“ und der Kayltallinie voraussichtlich ab Ende Januar wieder bedient.



Der Ausfall des Rollmaterials sei durch eine technische Ursache bedingt gewesen, die man nicht habe voraussehen können.



Auch seien keine weiteren Streckenschließungen zu erwarten.