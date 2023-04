Eine App soll es Nutzern in Zukunft ermöglichen, kostenlos zu parken. Das Angebot gilt jedoch nicht für jeden.

Ab Sommer

CFL-Parkhaus in Belval wird wieder gratis

Glenn SCHWALLER Eine App soll es Nutzern in Zukunft ermöglichen, kostenlos zu parken. Das Angebot gilt jedoch nicht für jeden.

Wer sein Auto im CFL-Parkhaus in Belval abstellen und dort auf die Bahn umsteigen möchte, muss aktuell dafür zahlen. Ein Euro die Stunde kostet die Nutzung des dortigen P&R-Angebots zwischen 6 und 19 Uhr, alternativ kann auf ein Abo für 85 Euro im Monat zurückgegriffen werden. Dies soll sich in Zukunft ändern, wie Tom Ewert von der CFL-Kommunikationsstelle auf Nachfrage des „Luxemburger Wort“ erklärt.

Demnach plant die CFL die Wiedereinführung des kostenlosen Angebots ab kommendem Sommer. Dies wird jedoch nur für Fahrer gelten, die in Belval auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen. Wer also im P&R parkt, um nach Belval shoppen oder essen zu gehen oder dort ein Konzert besucht, muss weiterhin zahlen.

App soll es möglich machen

Damit Nutzer nachweisen können, dass sie tatsächlich den öffentlichen Verkehr nutzen und nicht in Belval bleiben, greift die CFL auf eine technische Raffinesse zurück.

So müssen Fahrer, die gerne kostenlos parken, die CFL-App nutzen. In dieser ist eine Geolokalisationsfunktion enthalten, die feststellen kann, ob die Nutzer den Perimeter des Parkhauses, der auf 1,5 Kilometer festgelegt wurde, überschreiten. Wer sich also dieses Perimeters aufhält, kann kostenlos parken. Fußgänger und Radfahrer könnten demnach auch profitieren, wenn sie sich weiter als 1,5 Kilometer vom P&R in Belval entfernen.

Arbeiten sollen im August fertig sein

Bis es so weit ist, müssen sich Nutzer noch etwas gedulden. „Zunächst müssen die nötigen Anpassungen der Technik des Parkhauses in Belval vorgenommen werden“, erklärt Tom Ewert. Dies bedeutet, dass beispielsweise die Kassen sowie die Kameras zur Nummernschilderkennung angepasst werden müssen. Bis August sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein.

