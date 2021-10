Derzeit verkehren keine Züge zwischen Luxemburg und Lorentzweiler. Es gab einen folgenschweren Unfall.

Linie 10 unterbrochen

14-jähriges Mädchen in Heisdorf von Zug erfasst

(jwi) - Am Freitagmorgen kam es am Bahnhof Heisdorf zu einem folgenschweren Zwischenfall. Ein 14-jähriges Mädchen wurde am Bahnübergang von einem Zug erfasst und tödlich verletzt, schreibt die Polizei.

Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Unfallopfers feststellen. Die Staatsanwaltschaft beauftragte den Mess- und Erkennungsdienst mit einer Unfalluntersuchung. Zudem sei der „Groupe de Support Psychologique“ (GSP) vor Ort.

Der Zugverkehr der Linie 10 (Luxembourg - Troisvierges - Gouvy) zwischen Luxemburg und Lorentzweiler ist deswegen auch weiterhin unterbrochen. Die Bahngesellschaft hat einen Ersatzbusdienst eingesetzt, schreibt die CFL am Morgen. Die Busse werden direkt zwischen Luxemburg und Ettelbruck verkehren und alle Haltestellen zwischen Luxemburg und Lorentzweiler anfahren.

Weitere Details zu den Fahrplänen können die Fahrgäste online oder via CFL-App erhalten, heißt es weiter.

