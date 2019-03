Die Polizei ist kurz vor 17 Uhr mit mehreren Einsatzwagen in das Hauptstadt-Viertel Cessingen geeilt: Ein Mann hat offenbar eine Bombendrohung ausgesprochen.

Lokales 9

Cessingen: Mann droht, sich in die Luft zu sprengen

Maximilian RICHARD Die Polizei ist kurz vor 17 Uhr mit mehreren Einsatzwagen in das Hauptstadt-Viertel Cessingen geeilt: Ein Mann hat offenbar eine Bombendrohung ausgesprochen.

In Luxemburg-Cessingen läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz. Laut Angaben einer Zeugin gegenüber einem Reporter des "Luxemburger Wort" soll ein Mann gedroht haben, sich in einem Haus im Chemin de Roedgen in die Luft zu sprengen.

9 Nach einer Bombendrohung sind am Dienstag Teile des Hauptstadt-Viertels Cessingen abgeriegelt worden. Foto: Guy Jallay

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Nach einer Bombendrohung sind am Dienstag Teile des Hauptstadt-Viertels Cessingen abgeriegelt worden. Foto: Guy Jallay Ein Mann soll nach einem Streit damit gedroht haben, eine Bombe in seinem Haus zu zünden. Foto: Guy Jallay Die Gegend um den Parc de Cessange wurde abgesperrt. Foto: Guy Jallay Einzelheiten gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Foto: Guy Jallay Vor Ort sind Beamte der Spezialeinheit USP sowie Sprengstoffexperten im Einsatz. Foto: Guy Jallay Der Einsatz läuft seit zirka 16.45 Uhr. Foto: Guy Jallay Die Polizei bestätigte zunächst lediglich, dass es einen Polizeieinsatz in Cessingen gibt. Foto: Max Rischard Foto: Max Rischard Foto: Max Rischard

Vor Ort sind Beamte der Spezialeinheit USP sowie Sprengstoffexperten. Noch immer treffen weitere Einheiten vor Ort ein. Die Pressestelle der Polizei hat inzwischen via Twitter bestätigt, dass dem Großeinsatz ein Streit vorausgegangen war. Weitere Informationen sind derzeit nicht bekannt.



Nach Streit #Polizeieinsatz in Privatwohnung – Chemin de Roedgen, Lux

Gegen 16.45 Uhr, #Sicherheitsperimeter erstellt – rue de Cessange und Chemin de Roedgen für Verkehr gesperrt. Polizeieinsatz läuft. pic.twitter.com/23nbe4ClOt — Police Luxembourg (@PoliceLux) 12. März 2019

Die Umgebung des Hauses wurde weiträumig abgesperrt. Der Chemin de Roedgen und die Rue de Cessange sind wegen des Polizeieinsatzes derzeit blockiert, wie der Automobilclub ACL mitteilt.