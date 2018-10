Nach einer viermonatigen Kontrolle ist Block 2 des Atomkraftwerks Cattenom für weitere zehn Jahre geprüft und mit neuem Brennmaterial versehen.

Cattenom wieder komplett am Netz

Nach einer viermonatigen Kontrolle ist Block 2 des Atomkraftwerks Cattenom für weitere zehn Jahre geprüft und mit neuem Brennmaterial versehen.

Am Sonntag wurde Einheit 2 des Kernkraftwerks Cattenom nach der dritten Zehn-Jahres-Inspektion hochgefahren und ans Netz angeschlossen. Während der vergangenen vier Monate wurden 150 Modernisierungen an der Anlage durchgeführt und 18.000 Punkte überprüft. Nicht weniger als 3000 Personen waren an dem 10-Jahres-Check beteiligt.

Die Inspektion ist ein wichtiger Moment im Leben einer nuklearen Produktionsanlage. Erst am Ende dieser Kontrolle erteilt die französische Nuklearbehörde eine Betriebsgenehmigung für ein weiteres Jahrzehnt.



Neben der gründlichen Überprüfung des Primärkreislaufs wurden Modernisierungen an der Steuerzentrale vorgenommen und die Turbineneinheit überprüft. Die Einheiten 3 und 4 werden in den Jahren 2021 und 2023 überprüft, die erste Einheit war bereits 2016 gecheckt worden. Wie vorgesehen, wurde auch ein Drittel des Brennstoffs durch neue Uran-Brennstäbe ersetzt.