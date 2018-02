(TJ) - Wie die Verwaltung der Rettungsdienste am Samstag mitteilt, ist am Freitag Reaktor vier in Cattenom vom Netz genommen worden. Im Nicht-Nuklearen Teil der Anlage gab es einen Zwischenfall, der dazu führte, dass die Generatorturbine sich abschaltete. In der Folge wurde der Reaktor vom Netz genommen und heruntergefahren.



Der Vorfall habe keinerlei Auswirkungen, weder auf die Sicherheit der Anlage, noch auf Umwelt und Personal gehabt, so die Mitteilung weiter.