Carloh bleibt in der Hauptstadt

Der Carsharing-Dienst Carloh wird auch in den kommenden Jahren noch in der Hauptstadt angeboten. Nachdem das Kapital der eigens für dieses Vorhaben gegründeten Gesellschaft „Carsharing Luxembourg“ bereits binnen kurzer Zeit aufgebracht war, stimmte der hauptstädtische Gemeinderat am Freitagnachmittag einer Kapitalerhöhung von 2,86 Millionen Euro zu.



Seit der Einführung des Angebots im Jahre 2015 wurden lediglich 17 ...