Gemeinderat und Parlament

Carlo Back gibt seinen Rücktritt bekannt

Die erste Gemeinderatsversammlung der Stadt Luxemburg nach den Sommerferien beginnt mit einem Rücktritt: Carlo Back (Dé Gréng) kündigt an, dass er sich von 2022 an zurückziehen will.

„Diese Entscheidung ist lange überlegt. Ich werde im kommenden Januar 70 Jahre alt. Und man soll aufhören, wenn es am schönsten ist“, so Back am Montagnachmittag. Back war seit 2005 Mitglied im Gemeinderat.

Außerdem verkündete der 69-Jährige, dass er Ende des Jahres sein Amt im Parlament niederlegen will. Dort ist Back seit Anfang Dezember 2018 Mitglied.

Im Gemeinderat wird er durch Maria Eduarda de Macedo ersetzt.

Die Nächstgewählte auf der Grünenliste im Zentrum für das Parlament wäre die 25-Jährige Jessie Thill, Schöffe in der Gemeinde Walferdingen.

