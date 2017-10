Am „World Homeless Day“ soll weltweit auf die Situation der Wohnungslosen, die am Rande der Gesellschaft leben, aufmerksam gemacht werden.



„In Luxemburg gibt es keine zuverlässigen Statistiken zur genauen Zahl von Obdachlosen“, erklärt Charel Schmit, Präsident von „Caritas Accueil et Soldiarité“. Schätzungen gehen von rund 250 Menschen aus, die auf der Straße leben.



Addiert man die Wohnungslose hinzu, die in sozialen Strukturen wie Notschlafstellen, Wohnheimen und betreuten Wohnformen unterkommen, sind es im Großherzogtum immerhin schon 2 763 Menschen, rechnet die Caritas vor.



Appell an die Neugewählten



Den Statistiken von 2015 über die Armutsgrenze in Luxemburg folgend, schätzt Caritas, dass in Luxemburg rund 30 000 Sozialwohnungen für Menschen, die unter prekären Lebensbedingungen wohnen, fehlen. Die derzeit rund 5000 Wohnungen seien bei Weitem nicht genug, so Charles Schmit.



Angesichts dieser Situation ruft Caritas kurz nach den Wahlen die neugewählten Kommunalverantwortlichen dazu auf, verstärkt zum Ausbau von sozialem Wohnraum in den Gemeinden beizutragen. Zudem sollen sich die Kommunen mit Caritas zusammensetzen und an gemeinsamen Projekten, wie zum Beispiel das generationsüberschreitende Wohnprojekt in Beggen, arbeiten. Die Organisation stellt außerdem qualifizierte Sozialarbeiter zur Verfügung, um in solchen Wohnstrukturen mitzuwirken.



Ein weiterer Verbesserungspunkt sei bei den Mietkommissionen möglich, die kommunal oder interkommunal eingerichtet sind. Charles Schmit fordert, dass diese reformiert werden, um in Zukunft alle Wohnformen abzudecken, wie zum Beispiel die Wohngemeinschaften, die Studentenwohnungen oder die sogenannten Kaffeezimmer. Zudem sollen Wohnungskommissionen eingerichtet werden, in denen die Bürger Lösungen mitgestalten können.



Vorurteile bekämpfen



„Den Obdachlosen wird doch genug geholfen“, zitiert Charles Schmit eines von vielen Vorurteilen. Unterstützt von Andreas Vogt, Direktor von „Caritas Accueil et Solidarité“, stellt Charles Schmit jedoch klar, dass nicht jeder, der auf der Straße oder unter prekären Verhältnissen lebt, Obdachlosenhilfe bekommt.



Zudem haben viele keine Sozialrechte und werden somit unter anderem vom Gesundheitssystems ausgeschlossen. Das die Wohnungslosen nicht arbeiten oder arbeiten wollen, sei auch nicht die Regel, fügt Andreas Vogt hinzu.



„Es wird Zeit, die Menschen aufzuklären, dass die Wohnungslosen denen sie auf der Straße begegnen nur die Spitze des Eisberges sind. Unsere Gesellschaft durchlebt gerade eine Wohnproblematik, die zu noch größeren sozialen Ungleichheiten führen kann“, betont Charles Schmit.