Bei Landung

Cargolux-Panne vom April war unvermeidbar

(mar) - Die erste von drei Pannen bei der Landung von Cargolux-Flugzeugen innerhalb von fünf Wochen ist auf wechselnde Windgeschwindigkeiten zurückzuführen. Am 15. April 2023 hatte ein Jet der Flotte mit zwei Triebwerken die Landebahn in Findel gestreift.

Die Schwankungen der Fluggeschwindigkeit seien natürliche Ereignisse und stünden in keinem Zusammenhang mit den Handlungen des Piloten, so die Verwaltung für technische Untersuchungen in einem Bericht. Der beladene Cargolux-Flieger war gegen 18.30 Uhr aus Dubai kommend gelandet, als fünf Sekunden vor der Landung der Wind zunächst leicht abnahm und dann wieder um etwa 35 km/h anstieg, so die Ermittler der Administration des Enquêtes Techniques (AET). „All dies zusammen ließ der Besatzung nur einen begrenzten Spielraum, um auf die veränderten Umweltbedingungen zu reagieren“, so die AET auf ihrer Website.

Das Flugzeug neigte sich, rollte nach links und streifte die Landebahn mit den Außenseiten zweier Triebwerke am linken Flügel, so die AET. Die Besatzung beschleunigte daraufhin wieder und stieg erneut in die Luft, um einen zweiten Landeversuch zu unternehmen. 14 Minuten später konnte die Boeing 747 erfolgreich gelandet werden. Es sei unwahrscheinlich, dass der Vorfall zu einem katastrophalen Absturz hätte führen können, so die Ermittler.

