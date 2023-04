Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. In den sozialen Medien kursieren Aufnahmen der harten Landung.

Flughafen Findel

Cargolux-Flugzeug schlägt mit Turbine auf der Landebahn auf

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. In den sozialen Medien kursieren Aufnahmen der harten Landung.

(m.r.) - Eine Cargolux-Maschine ist am Samstagabend mit einer Turbine auf einer Landepiste am Flughafen Findel aufgeschlagen. In den sozialen Medien kursieren seitdem Videos und Fotos des missglückten Landeanflugs.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Die Cargolux bestätigte den Vorfall gegenüber RTL. Das Flugzeug habe einen ersten Landeanflug abbrechen müssen. Der zweite Versuch sei daraufhin geglückt. Bei dem Vorfall sei niemand verletzt worden, die Maschine jedoch beschädigt worden. Eine interne Untersuchung sei in die Wege geleitet und die Direction de l’Aviation Civile informiert worden.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.