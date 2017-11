(m.r.) - Bereits am 4. November hat eine Boeing 747 der Cargolux 50 Tonnen Kerosin über Rheinland-Pfalz (D) abgelassen. Der Fall wurde der Deutschen Tageszeitung "Die Rheinpfalz" zufolge erst an diesem Mittwoch bekannt. Die Zeitung beruft sich dabei auf Angaben der Deutschen Flugsicherung (DFS).



Die Maschine war von Luxemburg aus gestartet und auf den Weg nach Kuala Lumpur (Malaysia). Dem DFS zufolge bemerkte der Pilot kurz nach dem Abflug ein Problem mit den Landeklappen und musste wieder umkehren.

Maschine kreiste über die Westpfalz



Das vollgetankte Flugzeug überschritt allerdings das maximale Landegewicht. Nach Rücksprache mit der Flugsicherung ließ der Pilot deshalb zwischen 12.50 Uhr und 13.20 Uhr in einer Flughöhe von 14000 Fuß (4270 Meter) 50 Tonnen Kerosin ab.



Die Maschine kreiste dabei über der Westpfalz, flog ihre Schleifen aber auch über Trier, Bitburg, Idar-Oberstein und Teile des Saarlandes. Aufgrund der Nähe zum Flughafen Frankfurt wird über der Region besonders häufig Kerosin abgelassen.



Strenge Regeln



Das sogenannte „Fuel-Dumping“ darf nur in einer ausreichenden Flughöhe und in ausgewiesenen Zonen betrieben werden. Außerdem wird die Maßnahme ausschließlich in solchen Notfällen benutzt, in denen das Flugzeug kurz nach dem Start wieder landen muss, wegen der Treibstoffmenge an Bord das maximale zugelassene Landegewicht aber überschritten wird.



In einer Antwort auf eine parlamentarische Frage des Abgeordneten André Bauler (DP) erklärte der Infrastrukturminister François Bausch, dass in Luxemburg keine spezifische Zone zum Kerosinablassen ausgewiesen ist.



Acht Zwischenfälle in zehn Jahren



In den vergangenen zehn Jahren sind acht Zwischenfälle bekannt, bei denen Flugzeuge betroffen waren, die in Luxemburg starteten oder landeten. Noch zuletzt war dies 2013 der Fall. In jedem dieser Fälle wurde der Treibstoff über anderen Staaten oder über dem Meer abgelassen.



Ganz unbedenklich ist das in der Atmosphäre abgelassene Kerosin nicht. Alleine der Bestandteil Benzol ist nachweislich krebserregend. Da das Dumping aber in großer Höhe und bei hoher Geschwindigkeit geschieht, werden die Tröpfchen extrem verdünnt und verdunsten.

Sollte die Substanz trotzdem den Erdboden erreichen, wäre laut einer Studie der französischen Luftfahrtbehörden mit einer Konzentration von einigen tausendstel Milligramm pro Quadratmeter zu rechnen.