Saison-Bilanz

Campingplätze sind beliebter als vor der Pandemie

Trotz einer erfolgreichen Saison 2022 blickt der Campingverband Camprilux in eine sorgenvolle Zukunft.

(SH) – Die Corona-Pandemie sowie die Überschwemmungen im Sommer 2021 hatten den Campingbetreibern in den vergangenen Jahren kräftig zugesetzt. Nun hat sich der Tourismus in diesem Bereich jedoch erholt. Wie der Campingverband Camprilux mitteilt, sei die Mehrheit der Mitglieder „mit ihrer Saison sehr zufrieden“.

Das sonnige Wetter im vergangenen Sommer habe für ein gesteigertes Interesse an Outdoor-Aktivitäten und Campingaufenthalten in der Natur gesorgt. So durften sich viele Campingbetreiber in diesem Jahr gar über mehr Gäste als im Jahr 2019 - dem Jahr vor der Pandemie – freuen. Wie Camprilux in seiner Bilanz festhält, sind demnach nicht nur die Kunden aus den Niederlanden zurückgekommen, es hätten auch vermehrt Gäste aus Spanien, Dänemark, Schweden, Frankreich, Norwegen und der Schweiz auf Luxemburger Campingplätzen übernachtet.

Ein klarer Trend bei der Dauer des Aufenthalts lässt sich unterdessen nicht erkennen. Während einige Besucher nur einen kurzen Abstecher in Luxemburg machten, verbrachten andere eine längere Zeit oder gar ihre ganzen Ferien im Großherzogtum. „Luxemburg hat seinen festen Platz unter den Tourismusdestinationen gefunden“, so das zufriedenstellende Fazit. Auch bei der Art der Unterkunft gab es große Unterschiede: Zelten hat insbesondere Familien, Wanderer und Einsteigern gefallen. Der Nachfrage nach Mietunterkünften hat das aber keinen Abbruch getan, schreibt Camprilux in der Pressemitteilung.

Energiekosten und Personalmangel

Dennoch gibt es nicht nur Positives zu vermerken. Die steigenden Energiekosten machen auch den Campingbetreibern zu schaffen. Deshalb seien die Margen gesunken und der Umsatz nicht proportional zum Anstieg der Buchungen gestiegen.

Zudem habe der Arbeitskräftemangel kritische Ausmaße angenommen, so Camprilux. „Die schwierige Situation auf dem Arbeitsmarkt erschwert es den Betrieben, ausreichend Personal zu finden“, heißt es. Einige Betriebe hätten ihren Restaurantbereich gar zeitweilig schließen müssen. Allgemein habe man auch bei der Restauration sowie in den Shops bemerkt, dass die Besucher sparsamer werden.

Demnach blicken denn auch in einige Campingbetreiber in eine ungewisse Zukunft.

