Campingplatz an der Sauer steht vor dem Aus

"Camping um Salzwaasser" in Born

Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort

Vieles ist am Campingplatz in Born durch die Überschwemmungen an der Sauer zerstört worden, die Wiederaufnahme des Betriebs lohnt sich für das Touristensyndikat nicht mehr.