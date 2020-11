Eine der prägendsten Figuren des luxemburger Unternehmertums ist am Mittwoch im Alter von 85 Jahren gestorben

Camille Studer ist tot

Camille Studer im Jahr 2015. Foto: Pierre Matgé

(TJ) - Camille Studer ist tot. Der Geschäftsmann und Unternehmer ist in der Nacht auf Mittwoch im Alter von 85 Jahren verstorben.

Studer ist einer der Gründungsmitglieder der Provençale und hat deren Aufbau über Jahre mitbegleitet und voran getrieben. Zudem gründete er zusammen mit Paul Leesch den ersten „Cactus“-Supermarkt in Bereldingen. In seiner Freizeit war Camille Studer ein begeisterter Jäger und stand der Jägervereinigung FSHCL während 20 Jahren als Präsident vor. Auch in dieser Eigenschaft engagierte er sich mit Leib und Seele.

Studer erfand als junger Feinbäcker 1957 bei der Confiserie Sprüngli in Zürich zudem den „Luxemburgerli“, eine Abwandlung des französischen Macaron de Paris.

