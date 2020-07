Cafés und Bars: Nicht ohne meine Maske

Strengere Regeln, härtere Strafen: Gaststättenbetreiber und Kunden stehen durch das dritte Covid-Gesetz neuen Vorgaben gegenüber - keine leichte Aufgabe für alle Beteiligten.

Leere Tresen, freie Tische und an allen Ecken Desinfektionsmittel – die Bilder in den Cafés und Bars in der Hauptstadt sehen gleich aus. Die Innenräume bleiben derzeit bis auf wenige Ausnahmen leer. Und doch bleiben die Kunden nicht fern. Insbesondere an lauen Sommerabenden herrscht Hochbetrieb vor den Gaststätten.

„Die meisten Gäste bevorzugen es momentan auf der Terrasse zu setzen“, meint etwa Jos Zerwas, Betreiber der Lounge-Bar Wëllem“ in der Rue de la Reine ...