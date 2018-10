Ein Großaufgebot an Rettungskräften von beiden Seiten der Grenze war am Sonntagabend an der Mosel bei Longuich im Einsatz. Ein Cabriofahrer war durch die Leitplanke in die Mosel gefahren. Der Mann überlebte schwerverletzt.

Cabrio fährt in die Mosel, Fahrer schwer verletzt

Ein Großaufgebot an Rettungskräften von beiden Seiten der Grenze war am Sonntagabend an der Mosel bei Longuich im Einsatz. Ein Cabriofahrer war durch die Leitplanke in die Mosel gefahren. Der Mann überlebte schwerverletzt.

(siko/tom) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend gegen 17.20 Uhr auf der deutschen B 53 in Höhe der Longuicher Brücke. Nach Informationen der Polizei befuhr ein Sportcabrio die Bundesstraße von Mehring kommend in Richtung Schweich, als der Fahrer auf Höhe der Moselbrücke bei Longen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam, die Leitplanke durchbrach und in die Mosel stürzte.

Da man zunächst von mehreren Personen im Auto ausging, wurde für die Feuerwehr Großalarm ausgelöst. Einige Taucher, darunter auch Luxemburger Einsatzkräfte, wurden mit Hubschraubern zur Mosel geflogen, um nach Überlebenden zu suchen. Nach kurzer Zeit konnte der Fahrer aus dem Wrack befreit werden. Er wurde ans Ufer gebracht und dort reanimiert, bis er transportfähig war. Der Mann wurde unter laufender Reanimation ins Krankenhaus nach Ehrang gebracht.

Da niemand sonst im Auto war, konnten die Taucher schnell wieder abgezogen werden. Für die Bergung des in Deutschland zugelassenen Fahrzeuges musste ein Kran einer Trierer Bergungsfirma hinzugezogen werden. Da die Unfallursache völlig unklar ist, wurde ein Gutachter mit der Klärung des Hergangs beauftragt.

Neben der Polizei Schweich waren die Feuerwehren aus der VG Schweich, die Berufsfeuerwehr Trier, das DRK Schweich und Ehrang mit Notarzt, das DLRG sowie die Hubschrauber AIR Rescue 3, AIR Rescue Nürburgring, Christoph 23 aus Koblenz, der Polizeihubschrauber aus Luxemburg sowie ein Polizeihubschrauber aus Winningen im Einsatz.