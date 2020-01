Dass die C&A-Filiale in der Oberstadt schließen wird, steht seit längerem fest. Nun steht auch das Datum fest: Vom 3. März an bleiben die Türen zu.

C&A: Am 3. März ist Schluss

Dass die C&A-Filiale in der Oberstadt schließen wird, steht seit längerem fest. Nun steht auch das Datum fest: Vom 3. März an bleiben die Türen zu.

Der Wandel in der hauptstädtischen Geschäftswelt geht weiter. Nachdem bereits seit einiger Zeit bekannt ist, dass die C&A-Filiale an der Ecke Place Guillaume II/Rue du Fossé im Laufe dieses Jahres schließen soll, steht nun ein Datum fest: Vom 3. März an werden die Türen des Bekleidungsgeschäfts zu bleiben.

Luxemburg: Wechsel in der Geschäftswelt Kaum wurde bekannt, dass Tapis Hertz seine Aktivitäten in der Grand-Rue einstellt, folgen bereits die nächsten Geschäfte, die ihre Türen schließen.

Die Nachfolge scheint aber gesichert. Wie das LW in Erfahrung brachte, sollen dort nach der Schließung eine Monoprix- sowie eine Naturalia-Filiale entstehen.