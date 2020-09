Buttek Mosaik: Beliebt wie nie zuvor

Seit der Eröffnung vor einem Jahr hat der Buttek Mosaik in Filsdorf steigenden Zulauf – und trotzt dabei auch Corona.

Früher befand sich im Erdgeschoss eines Nebengebäudes des Bauernhofes auf Nummer 11 an der Kierchestrooss in Filsdorf der Schweinestall. Danach wurden die Räumlichkeiten renoviert und vor einem Jahr wurde in den beiden Räumen eine Epicerie eröffnet – oder besser gesagt wiedereröffnet.

Denn zuvor hatte es dort schon von 1999 bis 2018 einen Laden gegeben, in dem eine Auswahl von möglichst regional produzierten Lebensmitteln, Haushaltswaren und Geschenken verkauft wurde ...