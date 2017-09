von Raymond Schmit



Es ist alles gerichtet. Das Volk kann kommen. Am Wochenende geht das Mittelalterfest in Budersberg über die Bühne. Es ist zum 16. Mal, dass der Düdelinger Stadtteil für zwei Tage in längst vergangene Zeiten, an die die Burgruine auf dem Johannisberg erinnert, eintaucht.

Es begann vor Jahren mit einem Dorfmarkt ...