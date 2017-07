(dpa/ml) - Bei einem schweren Unfall mit einem vollständig ausgebrannten Reisebus auf der Autobahn A9 in Münchberg in Nordbayern sind vermutlich 18 der insgesamt 48 Insassen ums Leben gekommen.



30 Menschen seien verletzt worden, mehrere von ihnen schwer, bestätigte eine Polizeisprecherin. Sie werden im Krankenhaus zusätzlich von Seelsorgern betreut. Bei den Businsassen handelte es sich um eine Seniorengruppe aus Sachsen.

#BuBraMüb Reisebus auf Sattelzug aufgefahren, gerät in Brand. Bus mit 46 Fahrgästen und zwei Fahrern besetzt. 31 Fahrgäste z. T. schwerverl. — Polizei Oberfranken (@PolizeiOFR) July 3, 2017

Der Reisebus war am frühen Morgen im Stau auf einen Sattelzug geprallt und fing sofort Feuer. An Bord waren 46 Fahrgäste und zwei Busfahrer. Die Autobahn wurde am Unfallort in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Vor Ort waren rund 200 Einsatzkräfte der Rettungsdienste, Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks und der Polizei.



Schweres Unglück am gleichen Ort vor 27 Jahren



Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann machten sich von Berlin aus per Hubschrauber auf den Weg zur Unfallstelle. Sie wollten sich ein Bild von der Lage machen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzlerin Angela Merkel zeigten sich betroffen und sprachen den Verletzten und den Angehörigen der Opfer ihr Mitgefühl aus.

Auf der A9 nahe Münchberg im Landkreis Hof hatte es schon einmal ein schweres Unglück gegeben: Vor 27 Jahren kam es hier wegen dichten Nebels zu einer der schlimmsten Massenkarambolagen, die es je auf deutschen Straßen gegeben hat. Rund 100 Autos waren damals in den Unfall verwickelt, zehn Menschen starben, 122 wurden verletzt.

