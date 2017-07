(dpa/ml) - Nach einem schweren Unfall mit einem vollständig ausgebrannten Reisebus auf der Autobahn A9 in Bayern werden 17 der insgesamt 48 Insassen vermisst. "Wir können nicht ausschließen, dass die 17 es nicht mehr aus dem Bus geschafft haben", sagte eine Polizeisprecherin am Montag an der Unfallstelle bei Münchberg im Landkreis Hof.

31 Menschen seien verletzt worden, mehrere von ihnen schwer, heißt es weiter. Am Ende des Tages werde es vermutlich "etliche Tote" zu beklagen geben. Es gebe nur noch "ein Fünkchen Hoffnung", dass sich die vermissten Businsassen rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten.



#BuBraMüb Reisebus auf Sattelzug aufgefahren, gerät in Brand. Bus mit 46 Fahrgästen und zwei Fahrern besetzt. 31 Fahrgäste z. T. schwerverl. — Polizei Oberfranken (@PolizeiOFR) July 3, 2017

Der Reisebus war am Montagmorgen im Stau einem Sattelzug aufgefahren und fing sofort Feuer. An Bord waren 46 Fahrgäste und zwei Busfahrer. Der Unfallort wurde in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Vor Ort waren zahlreiche Rettungskräfte und das Technische Hilfswerk.



