Bussyndikat TICE baut Anlagen in Esch aus

Der Interkommunale Transportverband TICE baut Ende des Jahres seine Anlagen am Hauptsitz in Esch aus.

Der Transport intercommunal dans le canton d'Esch-sur-Alzette (TICE) verkauft ein insgesamt 1,5 Hektar großes Grundstück an das Centre hospitalier Emile Mayrisch (CHEM). Dies hinsichtlich des Baus des Südspidols. Das Gelände befindet sich in direkter Nähe zum Hauptsitz des TICE am Boulevard Charles de Gaulle in Esch, unweit des Standorts genannt Elsebrich, an dem das neue Krankenhaus gebaut wird. Der Kaufvorvertrag wird in naher Zukunft unterschrieben.



Durch den Verkauf des Grundstücks lassen sich gleich drei seit langem geplante Projekte des TICE finanzieren ...